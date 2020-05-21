Мэр Черкасс – Зеленскому: кто из нас бандит – пусть суд решает

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил о намерении подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что президент назвал его "банди﻿том".

По словам Бондаренко, к такому решению его подтолкнули жители города:

"Мне многие жители Черкасс звонили с просьбой подать в суд на Зеленского. Я подумал и решил, что это надо сделать. Короче, я собираюсь подать в суд о защите чести и достоинства, если у нашего президента таковая имеется. И я думаю, что мы поговорим о том, кто бандит", - сказал градоначальник в эфире украинского радио. И потребовал публичной встречи с президентом.

С чего вдруг?

20 мая, во время своей пресс-конференции Зеленский назвал мэра Черкасс "бандитом", а его действия - популизмом.

Неудовольствие главы государства вызвало решение горсовета Черкасс ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей.

В городе позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, террасы ресторанов и ряд других объектов.

Действия городских властей осудил глава Минздрава Максим Степанов, заявив, что такое решение приведет к катастрофе. И суд приостановил решение об ослаблении карантина в Черкассах.

Ситуация с коронавирусом на Украине

Напомним, что кабинет министров Украины в среду, 20 мая, принял решение продлить карантин в стране до 22 июня, но с ослаблением некоторых ограничений:

возобновляется работа общественного городского и пригородного транспорта,

отели начинают принимать гостей,

разрешается проведение спортивных мероприятий, но без зрителей,

с 25 мая восстанавливается работа метро и детских садов,

а вот аэропорты начнут функционировать не раньше 15 июня.

По данным сервиса Worldometer на 21 мая, на Украине