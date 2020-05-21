Мэр Черкасс – Зеленскому: кто из нас бандит – пусть суд решает

Мэр украинского города Черкассы Анатолий Бондаренко заявил о намерении подать в суд на президента Украины Владимира Зеленского за то, что президент назвал его "бандитом".
По словам Бондаренко, к такому решению его подтолкнули жители города:
"Мне многие жители Черкасс звонили с просьбой подать в суд на Зеленского. Я подумал и решил, что это надо сделать. Короче, я собираюсь подать в суд о защите чести и достоинства, если у нашего президента таковая имеется. И я думаю, что мы поговорим о том, кто бандит", - сказал градоначальник в эфире украинского радио. И потребовал публичной встречи с президентом.
20 мая, во время своей пресс-конференции Зеленский назвал мэра Черкасс "бандитом", а его действия - популизмом.
Неудовольствие главы государства вызвало решение горсовета Черкасс ослабить карантин после массовых обращений предпринимателей.
В городе позволили открыть магазины непродовольственных товаров, парикмахерские, террасы ресторанов и ряд других объектов.
Действия городских властей осудил глава Минздрава Максим Степанов, заявив, что такое решение приведет к катастрофе. И суд приостановил решение об ослаблении карантина в Черкассах.
Напомним, что кабинет министров Украины в среду, 20 мая, принял решение продлить карантин в стране до 22 июня, но с ослаблением некоторых ограничений:
По данным сервиса Worldometer на 21 мая, на Украине
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