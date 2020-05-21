В газете Comercio сообщается о том, что мэр одного из районов на западе Перу симулировал собственную смерть, чтобы не попасться за нарушение карантинных мер, введенных по всей стране из-за коронавирусной инфекции.
Как сообщается, глава района Тантара Хайме Роландо Урбина Торрес выпивал с приятелями. При появлении агентов национальной полиции он и его друзья попытались спрятаться в гробу, притворившись умершими от коронавируса.
Полицейские заподозрили неладное, нашли нарушителей самоизоляции и доставили их в отделение полиции.
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