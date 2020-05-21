Премьер Италии заявил, что есть вещи, которые хуже коронавируса

Введение карантина в Италии было правильным решением. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте.

Он оценил ситуацию с коронавирусом в Италии. По его словам, худший этап эпидемии уже позади.

"Меры по сдерживанию соблюдались повсюду. Если мы можем утверждать, что худшее уже позади, то мы в долгу перед гражданами и принесенными ими жертвами. Сейчас, как никогда важно сохранять дистанцию ​​даже на улице. Еще не время для вечеринок и ночной жизни. Мы должны быть внимательны, потому что начало новой фазы может способствовать росту кривой. Это риск, который мы на себя взяли, потому что мы не можем остановиться и ждать вакцину", — заявил Конте.

Он подчеркнул, что впереди еще более сложный вызов — восстановление экономики.

С 18 мая в стране сняли основную часть ограничительных мер. Начали работать магазины, рестораны и кафе, открылись парикмахерские и салоны красоты. При этом в стране продолжают массовое тестирование на коронавирус. Уже сделано три миллиона тестов.

Напомним, что в Италии зарегистрировано 227 тысяч случаев заражения коронавирусом. 32 330 человек скончались.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Венеции готовы принять туристов, в том числе и иностранных.