Еще 15 человек скончались на Украине от коронавируса

На 476 человек выросло число инфицированных коронавирусом на Украине. Такова статистика за минувшие сутки. Данные сообщает министерство здравоохранения страны.

"За минувшие сутки заболели 476 человек, из них 29 детей и 76 медработников. Зафиксировали 15 летальных случаев, при этом выздоровели 272 человека. В общем за все время пандемии заболели 19 706 человек. При этом выздоровели 6227 человек, летальных случаев 579", — рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Больше всего новых коронавирусных больных в Ровенской области. Здесь коронавирус за сутки подхватили 70 человек. В Киевской области инфицировано еще 55 человек, в Черновицкой области — 46, а в Киеве — 65.

Накануне в стране выявили вспышку COVID-19. Она выявлена в интернате в Закарпатской области. Здесь сразу заболели 26 человек. Носителем стал один из сотрудников, от которого заразились все остальные. Медиков и пациентов обследовали: 130 человек получили свои результаты, они отрицательные. По факту вспышки коронавируса местная прокуратура возбудила уголовное дело.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские власти продлили карантин еще на месяц. Он должен был завершиться 22 мая, но его продлили до 22 июня.