Майк Пенс объявил о возвращении Америки в космос

Прошло почти десять лет от последнего старта с мыса Канаверал. Астронавты Nasa в ближайшее время снова стартуют в космос с территории США.
Речь об этом шла на заседании Национального космического совета США, председателем на котором был вице-президент Майк Пенс.
На видеосвязь с вашингтонской штаб-квартирой вышли Джим Брайденстайн, глава агентства, и два астронавта — Дуг Херли и Боб Бенкен — члены экипажа, которые должны стартовать в космос на следующей неделе.
На повестке дня стояло два вопроса:
К слову, менеджер НАСА, ответственный за именно эти две программы, Дуг Ловерро в начале недели уволился.
Ловерро был на посту всего около полугода, до этого он долгое время занимался военными космическими программами в правительстве США.
Открывая заседание совета, Майк Пенс сказал:
"Первый после многих лет простоя запуск американских космонавтов с американского космодрома произойдет в важный момент в жизни нашего народа. За последние несколько месяцев мы столкнулись с беспрецедентной пандемией. Но мы видели, что американский народ реагирует слаженно и четко — от наших медицинских работников до руководства на всех уровнях по всей стране. Мы шагнули вперед и встретили этот момент как нация.
И мне кажется вполне уместным, что по мере того, как американский народ с каждым днем приближается к тому моменту, когда мы отодвинем эпидемию коронавируса в прошлое, именно сейчас будет большим вдохновением для американского народа, что мы увидим эти ракеты, запущенные на следующей неделе".
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