Майк Пенс объявил о возвращении Америки в космос

Прошло почти десять лет от последнего старта с мыса Канаверал. Астронавты Nasa в ближайшее время снова стартуют в космос с территории США.

Речь об этом шла на заседании Национального космического совета США, председателем на котором был вице-президент Майк Пенс.

На видеосвязь с вашингтонской штаб-квартирой вышли Джим Брайденстайн, глава агентства, и два астронавта — Дуг Херли и Боб Бенкен — члены экипажа, которые должны стартовать в космос на следующей неделе.

На повестке дня стояло два вопроса:

насколько Nasa готова к тому, чтобы впервые после окончания эпохи космических челноков снова начать запускать американские космические корабли с американской земли;

как продвигается лунная программа "Артемида".

К слову, менеджер НАСА, ответственный за именно эти две программы, Дуг Ловерро в начале недели уволился.

Ловерро был на посту всего около полугода, до этого он долгое время занимался военными космическими программами в правительстве США.

Открывая заседание совета, Майк Пенс сказал: