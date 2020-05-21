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Циклон вторые сутки треплет Индию и Бангладеш

Мир

По меньшей мере 15 человек погибли в Восточной Индии и Бангладеш в результате сильного циклона, который обрушился на регион.

Циклон "Амфан", захлестнувший прибрежные районы, принес с собой:

  • сильный непрекращающийся ливень;
  • "свирепый" ветер: порывы до 185 км/ч выкорчевывали деревья, разрушали дома, рвали линии электропередач. Без света остались даже крупные города вроде Калькутты.

Внес свои коррективы в и без того непростую обстановку и коронавирус, осложнив массовую эвакуацию.

Как рассказывают спасатели, люди отказывались идти в убежища, боясь там заразиться коронавирусом из-за невозможности соблюдать социальную дистанцию.

Главный министр штата Мамата Банерджи заявил:

"Шторм опустошил прибрежные районы гораздо больше, чем "Ковид-19".

По данным синоптиков, "Амфан" — первый суперциклон, который сформировался в Бенгальском заливе, с 1999 года.

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Темы индия циклон бангладеш циклон амфан
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