По меньшей мере 15 человек погибли в Восточной Индии и Бангладеш в результате сильного циклона, который обрушился на регион.
Циклон "Амфан", захлестнувший прибрежные районы, принес с собой:
Внес свои коррективы в и без того непростую обстановку и коронавирус, осложнив массовую эвакуацию.
Как рассказывают спасатели, люди отказывались идти в убежища, боясь там заразиться коронавирусом из-за невозможности соблюдать социальную дистанцию.
Главный министр штата Мамата Банерджи заявил:
"Шторм опустошил прибрежные районы гораздо больше, чем "Ковид-19".
По данным синоптиков, "Амфан" — первый суперциклон, который сформировался в Бенгальском заливе, с 1999 года.
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