73% немцев говорят, что их мнение о США ухудшилось из-за пандемии COVID-19.
Таков результат опроса общественного мнения, проведенного совместно Институтом Кербера в Германии и Институтом Пью в США.
37% немцев теперь отдают приоритет отношениям своей страны с США, что на 13% меньше, чем в прошлом опросе в ноябре 2019 года.
Примеры ответов участников опроса:
Растущая тенденция односторонности и протекционизма в США разделила Брюссель и Вашингтон. И пандемия COVID-19 еще больше это усилила.
Все эти факты:
— добавляют сомнений жителям европейских стран в отношении США.
Будучи единственной сверхдержавой, США добились многих больших успехов. Однако в современных сложных условиях "высокомерные и эгоистичные" США не соответствуют интересам Германии и остальной Европы.
США могут еще больше потерять Европу и в конечном итоге изолировать себя от мира в постпандемическую эпоху.
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