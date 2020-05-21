Пандемия для США и ЕС - старт к "разводу"?

73% немцев говорят, что их мнение о США ухудшилось из-за пандемии COVID-19.

Таков результат опроса общественного мнения, проведенного совместно Институтом Кербера в Германии и Институтом Пью в США.

37% немцев теперь отдают приоритет отношениям своей страны с США, что на 13% меньше, чем в прошлом опросе в ноябре 2019 года.

Чем недовольны немцы

Примеры ответов участников опроса:

Плохая реакция правительства США на коронавирус ухудшила имидж страны.

Реакция правительства США на COVID-19 постоянно шокировала и разочаровывала мир, включая некоторых союзников США, таких как Германия и другие европейские страны.

США, которые должны взять на себя глобальное лидерство в борьбе с пандемией, не сделали многого, чтобы помочь своим европейским союзникам в борьбе с пандемией. Что еще хуже, в апреле США даже "перехватили" 200 тысяч масок, предназначавшихся для Германии. Это совсем не похоже на тесный союз.

До вспышки COVID-19 отношения между ЕС и США "были уже изношены"

Еще в 2017 году канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия и ЕС больше не могут рассчитывать на США.

заявила, что Германия и ЕС больше не могут рассчитывать на США. Многие европейские страны также имели разногласия с Вашингтоном в отношении технологий 5G и расходов на оборону стран НАТО.

Растущая тенденция односторонности и протекционизма в США разделила Брюссель и Вашингтон. И пандемия COVID-19 еще больше это усилила.

Все эти факты:

самое большое количество подтвержденных случаев заболевания во всем мире;

капризный президент, который сказал: "иметь так много случаев — это почетный знак";

растущий уровень безработицы —

— добавляют сомнений жителям европейских стран в отношении США.

Выводы социологов

Будучи единственной сверхдержавой, США добились многих больших успехов. Однако в современных сложных условиях "высокомерные и эгоистичные" США не соответствуют интересам Германии и остальной Европы.