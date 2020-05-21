ЕС переходит на экологичное сельское хозяйство

Сельское хозяйство в Европейском союзе должно значительно снизить использование пестицидов, антимикробных активных ингредиентов и удобрений.

Такое требование озвучила Еврокомиссия по защите окружающей среды.

"Коронавирусный кризис показал нам, насколько мы уязвимы и насколько важно восстановить баланс между человеческими действиями и природой",-сказал комиссар ЕС Франс Тиммерманс, ответственный за климатическую политику брюссельских властей.

Что изменится в сельском хозяйстве ЕС

Согласно планам комиссии, использование пестицидов должно быть сокращено вдвое к 2030 году.

Ожидается, что использование удобрений будет уменьшено на 20% а продажа антимикробных активных ингредиентов, таких как некоторые антибиотики, для сельскохозяйственных животных и аквакультур, будет снижена на 50%.

В свою очередь, доля ЭКО-земледелия должна вырасти до 25%.

Еврокомиссия также рассматривает это как строительный блок для достижения своих климатических целей, поскольку сейчас около 10% климатического газа CO2, выброшенного в ЕС, поступает от сельского хозяйства.

Как у каждого благого намерения, здесь есть обратная сторона

Пока экологи радуются новым планам властей, некоторые участники сельскохозяйственного рынка опасаются, что широкий запрет на пестициды может привести к снижению урожаев.

Они призывают комиссию продолжать оценивать последствия действий до того, как цели будут окончательно закреплены - цели еще не являются обязательными, парламент ЕС и Совет ЕС еще не дали согласия.

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