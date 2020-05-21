В середине июня в Греции стартует туристический сезон

Туристический сезон в Греции начнется в следующем месяце, а международные чартерные рейсы в популярные места возобновятся в июле.

С таким объявлением выступил премьер-министр страны.

"Туристический период начинается 15 июня. В этот день откроются все сезонные отели", - сообщил Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении в среду.

И предложил:

"Давайте сделаем это лето эпилогом кризиса коронавируса".

Не спешат ли греческие отельеры?

Пандемия коронавируса угрожает разрушить туристическую индустрию Греции, которая жизненно важна для экономики страны.

Это признают и министры туризма ЕС, которые ранее пришли к соглашению: надо сделать "все возможное для быстрого и полного восстановления европейского туризма.

Поскольку ограничения, направленные на минимизацию распространения вируса, постепенно ослабляются по всей Европе, Мицотакис сказал, что власти Греции в тандеме с вирусологами решили:

кризис пройден и страна мажет рассчитывать на получение "паспорта безопасности, доверия и здоровья".

К слову, Греция получила высокую оценку международной экспертной комиссии за то, что она справилась с этой пандемией, зарегистрировав

166 случаев смерти, связанных с коронавирусом,

2850 подтвержденных случаев заболевания.

"Мы выиграем войну за экономику так же, как мы выиграли битву за здоровье", - сказал греческий премьер.

Чтобы стимулировать туризм, Греция решила сделать путешествия дешевле: