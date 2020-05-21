В середине июня в Греции стартует туристический сезон

Туристический сезон в Греции начнется в следующем месяце, а международные чартерные рейсы в популярные места возобновятся в июле.
С таким объявлением выступил премьер-министр страны.
"Туристический период начинается 15 июня. В этот день откроются все сезонные отели", - сообщил Кириакос Мицотакис в телевизионном обращении в среду.
И предложил:
"Давайте сделаем это лето эпилогом кризиса коронавируса".
Пандемия коронавируса угрожает разрушить туристическую индустрию Греции, которая жизненно важна для экономики страны.
Это признают и министры туризма ЕС, которые ранее пришли к соглашению: надо сделать "все возможное для быстрого и полного восстановления европейского туризма.
Поскольку ограничения, направленные на минимизацию распространения вируса, постепенно ослабляются по всей Европе, Мицотакис сказал, что власти Греции в тандеме с вирусологами решили:
кризис пройден и страна мажет рассчитывать на получение "паспорта безопасности, доверия и здоровья".
К слову, Греция получила высокую оценку международной экспертной комиссии за то, что она справилась с этой пандемией, зарегистрировав
"Мы выиграем войну за экономику так же, как мы выиграли битву за здоровье", - сказал греческий премьер.
Чтобы стимулировать туризм, Греция решила сделать путешествия дешевле:
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Недавно стало известно о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков уже несколько месяцев не живут вместе.