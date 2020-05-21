Послание узников смерти найдено в дымоходе Освенцима

В комплексе концентрационных лагерей Освенцима - теперь музейном - под дымоходом были обнаружены предметы, спрятанные узниками.

Ножи, вилки, ножницы и слесарные инструменты были обнаружены рабочими, проводившими плановый ремонт в блоке №17, который, как полагают, был местом содержания заключенных с ремесленными навыками.

Австрийский национальный фонд помощи жертвам национал-социализма отремонтировал 17-й блок, расположенный в главном лагере, для предстоящей выставки.

Сейчас сотрудники музейного комплекса пытаются понять:

почему заключенные прятали здесь эти предметы?

В пресс-релизе Национального фонда Австрии говорится, что возможными причинами могут быть:

"изготовление и ремонт одежды, слесарное дело или подготовка к побегу. Или это своеобразная лагерная валюта».

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