В комплексе концентрационных лагерей Освенцима - теперь музейном - под дымоходом были обнаружены предметы, спрятанные узниками.
Ножи, вилки, ножницы и слесарные инструменты были обнаружены рабочими, проводившими плановый ремонт в блоке №17, который, как полагают, был местом содержания заключенных с ремесленными навыками.
Австрийский национальный фонд помощи жертвам национал-социализма отремонтировал 17-й блок, расположенный в главном лагере, для предстоящей выставки.
Сейчас сотрудники музейного комплекса пытаются понять:
В пресс-релизе Национального фонда Австрии говорится, что возможными причинами могут быть:
"изготовление и ремонт одежды, слесарное дело или подготовка к побегу. Или это своеобразная лагерная валюта».
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