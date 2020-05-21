ВОЗ: 20 мая стал рекордным днем по заражениям COVID в мире

Глава Всемирной организации здравоохранения в ходе онлайн-брифинга предупредил, что пандемия коронавируса еще далека от завершения. Основание для такого вывода - рекордное число выявленных заражений 20 мая.

По данным ВОЗ, что за минувшие сутки в мире зарегистрировано 106 тысяч новых заболевших коронавирусом - это самое большое за один день с момента начала вспышки.

Почти две трети этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах.

Гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус выразил особую обеспокоенность в связи с ростом числа инфекций в странах с низким и средним уровнем дохода.

"Мрачная веха в 5 млн зараженных, похоже, будет достигнута менее чем через две недели после того, как мир достигнет отметки в четыре миллиона", - сказал Гебрейесус.

На самом деле все еще хуже. Вероятно

Эксперты предупреждают, что истинное число инфекций, скорее всего, будет намного выше, а низкие показатели тестирования во многих странах искажают данные.

Более 326 000 человек, как известно, умерли от коронавируса по всему миру, по данным Университета Джона Хопкинса.

США остается самой пострадавшей страной, с более чем 1,5 млн случаев заболевания и 92 000 смертей до сих пор. И президент Трамп этой позицией, как писала "Правда.Ру", очень гордится.

Доктор Тедрос предупредил, что миру еще предстоит "пройти долгий путь в этой пандемии".