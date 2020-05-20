Издание The Washington Post сообщило о том, что суд США разрешил экспедиции достать с затонувшего "Титаника" беспроводной телеграф Маркони. С помощью него экипаж судна пытался позвать на помощь спасателей при затоплении.
Проведение данной экспедиции запланировано на лето, если операции не помешает пандемия коронавируса. Специалисты планируют привести древний артефакт в рабочее состояние.
Эксперты считают, что с этим делом нужно поспешить — судно может разрушаться, поскольку долгое время находится под водой.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.