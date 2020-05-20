Экспедиция из США отправится на "Титаник" за древним телеграфом

Издание The Washington Post сообщило о том, что суд США разрешил экспедиции достать с затонувшего "Титаника" беспроводной телеграф Маркони. С помощью него экипаж судна пытался позвать на помощь спасателей при затоплении.

Проведение данной экспедиции запланировано на лето, если операции не помешает пандемия коронавируса. Специалисты планируют привести древний артефакт в рабочее состояние.

Эксперты считают, что с этим делом нужно поспешить — судно может разрушаться, поскольку долгое время находится под водой.