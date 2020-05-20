Телеведущий назвал русскоязычных граждан Украины "одноклеточными"

Скандально известный украинский журналист и телеведущий Остап Дроздов на своем Youtube-канале заявил, что русскоговорящие граждане Украины — "одноклеточные".

Также он добавил, что на Украине никто не обязан знать русский язык, но при этом все должны знать украинский.

"Все обязаны знать украинский, но никто не обязан знать русский. Потому что русский язык для этой страны — не только иностранный, но и агрессивно-оккупационный и угрожающий", — отметил Дроздов.

Кроме того, он заявил, что гражданам Украины, которые не знают украинский язык, следует путешествовать по городам Золотого кольца России, а не по городам Западной Украины.

Дроздов и ранее делал скандальные заявления. Так, он признался, что обманывает туристов, которые говорят на русском языке. Например, если турист спрашивает у него по-русски, как пройти куда-либо, то показывает ему дорогу в обратном направлении.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на Украине около 30% населения идентифицируют себя русскими, они вернут себе свои права на русский язык во всех сферах общественной жизни, считает политик Юрий Кот.