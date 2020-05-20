Житель Донецкой области вынужден расплачиваться за долги своим имуществом и даже собственной собакой — такое решение приняли государственные исполнители при взимании задолженности, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Украинские новости".
Так, власти арестовали питбультерьера должника и выставили его на аукцион, который состоится 22 мая. Торги стартуют с цены 112,5 гривен (примерно 300 рублей). Согласно представленным на платформе "Сетам" сведениям, всем желающим предлагают приобрести кобеля 2015 года рождения светло-тигрового окраса.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.