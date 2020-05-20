Собаку украинца продадут за долги

Житель Донецкой области вынужден расплачиваться за долги своим имуществом и даже собственной собакой — такое решение приняли государственные исполнители при взимании задолженности, пишет РИА "Новости" со ссылкой на "Украинские новости".

Так, власти арестовали питбультерьера должника и выставили его на аукцион, который состоится 22 мая. Торги стартуют с цены 112,5 гривен (примерно 300 рублей). Согласно представленным на платформе "Сетам" сведениям, всем желающим предлагают приобрести кобеля 2015 года рождения светло-тигрового окраса.