Fox News: главной угрозой для США является Китай, а не Россия

Разведка Соединенных Штатов Америки докладывает Вашингтону о стремлении Китайской народной республики изменить устоявшийся миропорядок. Но американское правительство, несмотря на это, продолжает видеть угрозу в Российской Федерации.

Об этом заявляет американский федеральный телеканал Fox News.

Вот уже несколько лет кряду, сетуют журналисты, Соединенные Штаты Америки твердят об опасности, исходящей от Российской Федерации и агрессивной, опасной внешней политике ее действующего президента Владимира Путина. Вот только настоящую угрозу для США, указывает Fox News, представляет Китайская народная республика.

Американские спецслужбы утверждают, что Китай в скором времени захватит не только США, но будет господствовать и по всему миру. Пекин, заявляют американские журналисты, действительно могущественен и коварен. А правительство США, недоумевает Fox News, вместо того, чтобы разрабатывать стратегию по противостоянию реальной угрозе, размышляют над тем, стоит ли проводить операции по смене пола в американской армии за деньги налогоплательщиков или нет.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское издание The National Interest спрогнозировало ход войны между Российской Федерацией и странами-участницами Североатлантического альянса. Так, по мнению экспертов из США, развернется война на территории Прибалтики. И Россия, уверены в The National Interest, в этой самой войне проиграет НАТО.

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