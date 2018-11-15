Саудовская Аравия казнит убийц Хашогги по шариату

Прокуратура Саудовской Аравии выдвинула обвинения в адрес 11 подозреваемых в причастности к убийству в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. В качестве меры наказания пятерых подозреваемых прокуратура просит вынести смертную казнь.

Имена подозреваемых не будут раскрывать в интересах следствия. По информации иностранных СМИ, к делу причастны экс-советник властей Саудовской Аравии и генерал Ахмед аль-Ассири, ранее один из руководителей разведки. Сообщается, что именно он отдал приказ группе особого назначения вернуть Хашкаджи на территорию страны, однако журналист сопротивлялся и глава группы решил его убить. Всё это происходило на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

По версии следствия, после убийства тело Джамаля Хашкаджи расчленили и таким образом вынесли из здания. В отношении пятерых подозреваемых, занимавшихся этим, и была затребованна смертная казнь. Ещё один соучастник убийства передал останки местному подельнику для устранения.

Представитель прокуратуры добавил, что Саудовская Аравия потребует власти Турции предоставить улики, относящиеся к убийству Хашкаджи, однако ответа на этот запрос ещё не последовало.

Напомним, оппозиционный журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября во время своего визита в генконсульство Саудовской Аравии в столице Турции. Последующие несколько недель представители Саудовской Аравии утверждали, что Хашкаджи покинул здание живым и невредимым, однако после признались в содеянном.

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