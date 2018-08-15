На Западе рассказали о готовности России "показать мощь" на границе Израиля и Сирии

Немецкий телеканал Welt рассказал о позиции России на Голанских высотах.

По мнению журналистов, Россия балансируют между интересами Израиля и Ирана и, в случае необходимости, готова "показать оскал", но всеми возможностями будет удерживать статус державы, на чьих плечах — ответственность за порядок на Ближнем Востоке.

Welt напоминает, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху начал проявлять озабоченность после того, как сирийская правительственная армия вернула контроль над юго-западной частью Сирии. И причина его тревоги вполне понятна, поскольку речь идет о приближении войск президента Сирии Башара Асада и иранских сил к границам Израиля.

При этом, как сообщает СМИ, для Кремля нынешнее положение стало поводом напомнить о своем статусе на Голанских высотах.

Welt называет службу российских военных в этом регионе непростой работой. Им необходимо не подпускать союзные Асаду иранские войска к сирийско-израильской границе, а также — не позволять обостриться конфронтации между "заклятыми врагами" — Ираном и Израилем. Напомним, что с обеими державами Россия имеет партнерские отношения.

Присутствие российской армии на Голанских высотах, как и возобновление миссии ООН, дают Израилю основания для большего спокойствия в вопросе собственной безопасности, считает СМИ.

По мнению Welt, "комбинация из военной мощи и дипломатической гибкости России" дает возможность сдерживать Иран и держать ситуацию вокруг демилитаризованной зоны на Голанах под контролем.

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