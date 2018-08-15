В Иране рассказали о сорванных планах США насчет Каспия

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря лишила возможности Вашингтон и НАТО диктовать в этом регионе свои правила. Таким видит результат подписания соглашения лидерами пяти стран глава Ирана Хасан Рухани.

США и Альянс хотели, чтобы воды Каспия бороздили их суда, солдаты поселились на базах у побережья, а воздушное пространство наполнилось вертолетами. Соглашение, подписанное РФ, Туркменией, Казахстаном, Азербайджаном и Ираном, заблокировало доступ в этот регион судам иностранных государств, отметил Рухани. Его речи цитирует Mehr.

Ранее "Правда.Ру" писала, что глава российского МИД Сергей Лавров назвал прорывом уже тот факт, что документ приняли. По его мнению, Конвенция поможет пяти государствам обрести "надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия".

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