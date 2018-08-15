В городе Сукабуми, Индонезия двухлетний Рапи Памунгкас пристрастился к вредной привычке. В сети появилось видео, где он, сидя напротив толпы прохожих, выдувает кольца из дыма, передает Daily Mail.
Сейчас малыш курит около двух пачек - 40 сигарет - в день. Он начал с того, что собирал окурки на задворках рыночного ларька его матери. Старшие товарищи помогали ребенку прикурить сигареты.
Скоро он выработал привычку и требовал у посетителей ларька его матери сигареты. Люди находили курение малыша забавным, давали ему сигареты и смеялись.
На видео, распространившимся в сети, видно, как мальчик сидит на мотоцикле и довольно курит сигарету, которая выглядит гигантской по сравнению с его рукой. Рядом стоит его мать и с умилением смотрит на сына. Некоторые пытаются отобрать у ребенка сигарету, но он не дает им этого сделать.
Мать Рапи, 35-летняя Марьяти Памунгкас признается, что покупает сыну две пачки сигарет ежедневно, чтобы избежать приступов гнева.
«Он курит каждый день в течение около двух месяцев. Если я не дам ему сигарету, он теряет рассудок. Трудно запретить ребенку курить, потому что он плачет весь день», - рассказала мать.
Она добавила, что ребенок не может уснуть, если не выкурит на ночь сигарету: "Если Рапи не получит свою сигарету, он не сможет заснуть. Он начнет бушевать и плакать", - добавила Марьяти.
"Это дорого, потому что мы должны покупать сигареты ежедневно. Ему нравится куритьвесь день. Он может выкурить около 40 штук за день", - пожаловалась мать.
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