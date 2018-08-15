СМИ Германии: Москве нечего предложит Анкаре, кроме слов

Немецкое издание FAZ пишет об отношении России к конфликту Турции и Запада. По мнению обозревателя СМИ Райнхардта Фезера, Кремлю будет приятно узнать о полном крахе взаимодействия двух стран, однако помочь Анкаре в экономическом плане Москва никак не может. Остаются лишь красивые слова поддержки.
Фезер напоминает, что такие слова, в частности, "о взаимном доверии" и резком осуждении санкций США в отношении Турции, прозвучали во время визита в Турцию министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Однако обозреватель отметил, что в последние годы политические отношения между лидерами Путиным и Эрдоганом были чрезвычайно изменчивы.
Фезер не видит оснований для изменения существующего расклада, если принять во внимание, что "оба президента готовы нанести своим так называемым союзникам удар в спину", если из этого можно будет извлечь хоть малейшую выгоду.
Как ранее сообщала "Правда.Ру", действия США привели к практически полному разрыву отношений с Турцией.
Пресс-секретарь лидера Турции Ибрагим Калын отметил, что переговоры с американскими коллегами ведутся в полной мере. В процессе задействованы и президент, и посол. Однако США, по словам пресс-секретаря, пытаются представить ситуацию так, будто "именно Турция не имеет конструктивного подхода". Однако Турция к переговорам готова.
О том, что именно стало последней каплей в отношениях Турции и США, - читайте в материале.
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