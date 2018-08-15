На Западе рассказали о голе России в ворота пропаганды США

Болельщики, приехавшие в Россию на чемпионат мира по футболу, встретили радушие и любовь. Благодарность гостей воплотилась в слогане, придуманном фанатами из Марокко, "Спасибо, Россия", отмечает марокканский адвокат и педагог Омар Бенджеллун. Его размышления появились на страницах Huffington Post.

По мнению автора материала, атмосфера на всех играх, где выступали африканские команды, была несравнимой, а люди — радушными.

Продолжая мысль, Бенджеллун отмечает, что проиграла на этом чемпионате американская пропаганда. Она рисовала РФ "ледяной глыбой", утверждала, что народ там нищенствует, власть жестока. Миллионы своими глазами увидели, что все это ложь. Россия, убежден автор текста, -великое государство. Люди, что живут здесь, приветливы и умеют добиваться целей, а также защищать отечество от врага.

Бенджеллун также задал вопрос, который возникал у многих гостей ЧМ: почему в РФ нет туристической политики. Ведь миллионы гостей решили бы проблему с безработицей, "профинансировали" бы сохранение культурного наследия.

Источник фото: ri.fifa.com

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