Эсминец США в Черном море учебно утоплен "Бастионами"

В акваторию Чёрного моря для взаимодействия с морскими силами союзников в Черноморском регионе вошёл корабль Шестого флота ВМС США USS Carney.

Ранее военное судно было задействовано в совместных американо-украинских военных учениях Sea Breeze и делало остановки в болгарских портах.

В это же время состоялись успешные учения подразделений Черноморского флота, в которых приняли участие береговые боевые расчёты противокорабельных установок "Бастион".

В ходе учений были отработаны увенчавшийся успехом удар по гипотетическому противнику, смена позиции комплекса, его развёртывание на новом месте дислокации. В рамках учений удалось уничтожить авианесущую группу потенциального противника.

По информации пресс-службы Черноморского флота, сюжет учений был следующий: в соответствии с полученными разведданными корабли противника планировали уничтожить береговую инфраструктуру и корабли Черноморского флота силами палубной авиации. Авианосцы были обнаружены боевыми расчетами "Бастион" и молниеносно уничтожены.

Как ранее писала "Правда.Ру", американцам рассказали со страниц The National Interest о возможностях российской баллистической ракетной системы "Искандер", сравнив ее с разработанными ранее в Китае баллистическими ракетами большой дальности - "убийцами авианосцев". Подробнее - в материале.

Источник фото: Википедия

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