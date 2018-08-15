Эсминец США в Черном море учебно утоплен "Бастионами"

В акваторию Чёрного моря для взаимодействия с морскими силами союзников в Черноморском регионе вошёл корабль Шестого флота ВМС США USS Carney.
Ранее военное судно было задействовано в совместных американо-украинских военных учениях Sea Breeze и делало остановки в болгарских портах.
В это же время состоялись успешные учения подразделений Черноморского флота, в которых приняли участие береговые боевые расчёты противокорабельных установок "Бастион".
В ходе учений были отработаны увенчавшийся успехом удар по гипотетическому противнику, смена позиции комплекса, его развёртывание на новом месте дислокации. В рамках учений удалось уничтожить авианесущую группу потенциального противника.
По информации пресс-службы Черноморского флота, сюжет учений был следующий: в соответствии с полученными разведданными корабли противника планировали уничтожить береговую инфраструктуру и корабли Черноморского флота силами палубной авиации. Авианосцы были обнаружены боевыми расчетами "Бастион" и молниеносно уничтожены.
Как ранее писала "Правда.Ру", американцам рассказали со страниц The National Interest о возможностях российской баллистической ракетной системы "Искандер", сравнив ее с разработанными ранее в Китае баллистическими ракетами большой дальности - "убийцами авианосцев". Подробнее - в материале.
Источник фото: Википедия
Читайте также:
На Западе рассказали о российской ракете "убийце кораблей"
Мир в труху: Россия показала всё новое оружие "Судного дня"
США пожаловались в ООН на "космическое оружие" России
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом, а власти Украины мечтают, как они покарают крымчан "после победы над Россией".