В Греции объяснили, почему отзывают посла из России

Замена посла в российской столице не имеет никакого отношения к обострению диалога меж Москвой и Афинами, подчеркнули в греческом МИД.
Отмечается, что посол не отзывается, а заменяется. Источник в ведомстве уточнил, что если бы Греция решила пойти первым путем, то была бы выпущена соответствующая нота, а дипломата уже бы не было в РФ.
Также стоит отметить, что даже замена — это лишь предварительное решение. Ее смогут реализовать не ранее осени, когда состоится служебный совет. Вероятно, нынешний представитель Греции Андреас Фриганас останется в Москве до того момента, пока не закончится срок его полномочий, т. е. до марта.
Информация о замене посла совпала с заявлением МИД по отношениям с Россией. Как отметил источник, первый документ был исключительно для внутреннего пользования.
В этом контексте важно напомнить, как ранее писала "Правда.Ру", Греция решила выслать 2 российских дипломатов и запретить въезд в государство еще 2 дипработникам.
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