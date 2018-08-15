В Турции заявили о почти полном разрыве отношений с США

Действия США привели к фактически полному разрыву отношений с Турцией. Анкара глубоко разочарована сложившейся ситуацией, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Из-за одного пастора США довели отношения с такой страной, как Турция, почти до полного прекращения. Они прекрасно знают наше отношение к РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. - ред.) и обещают что-то сделать, но в реальности они действуют не в удовлетворяющей нас мере. [...] Наше разочарование глубокое", - сказал политик в ходе встрече с журналистами в Анкаре.
Речь идет об американском пасторе Эндрю Брансоне, которого в 2016 году задержали американские власти, передает РИА Новости. В ответ на это США ввели новый пакет санкций в качестве ответа на "серьезные нарушения прав человека".
Калын отметил, что "речь идет о национальной безопасности" и Анкара продолжает попытки налаживания отношений с США.
"Мы ведем переговоры с нашими американскими коллегами, и президент, и наш посол, и я лично. Там пытаются показать, будто именно Турция не имеет конструктивного подхода, но это все пропаганда. Мы готовы решить все эти вопросы путем переговоров", - сказал пресс-секретарь.
В пятницу Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Турция в ответ на санкции США резко повысила в среду пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу Эрдогана введены дополнительные пошлины на импортируемую продукцию из США.
Источник фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
Эрдоган дал Трампу пощечину огромными пошлинами
Эрдоган объявил о бойкоте Турцией американской электроники
Турецкая лира волатильнее биткоина
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
США обещают Турции: "одними помидорами она не отделается". Возможно прекращение участия Турции в программе по льготному импорту товаров из развивающихся стран.
В США завершились военные учения - армия отрабатывала войну с российскими войсками. Раньше войска США всерьез учились уничтожать авиацию, флот и города России.
Социологи предупредили Кремль - доверие россиян к власти продолжает пикировать. Возьмутся ли россияне за топоры и вилы?
В украинских соцсетях недавно провели аналогию между Восточным Тимором и Крымом, а власти Украины мечтают, как они покарают крымчан "после победы над Россией".