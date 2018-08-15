В Турции заявили о почти полном разрыве отношений с США

Действия США привели к фактически полному разрыву отношений с Турцией. Анкара глубоко разочарована сложившейся ситуацией, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

"Из-за одного пастора США довели отношения с такой страной, как Турция, почти до полного прекращения. Они прекрасно знают наше отношение к РПК (запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. - ред.) и обещают что-то сделать, но в реальности они действуют не в удовлетворяющей нас мере. [...] Наше разочарование глубокое", - сказал политик в ходе встрече с журналистами в Анкаре.

Речь идет об американском пасторе Эндрю Брансоне, которого в 2016 году задержали американские власти, передает РИА Новости. В ответ на это США ввели новый пакет санкций в качестве ответа на "серьезные нарушения прав человека".

Калын отметил, что "речь идет о национальной безопасности" и Анкара продолжает попытки налаживания отношений с США.

"Мы ведем переговоры с нашими американскими коллегами, и президент, и наш посол, и я лично. Там пытаются показать, будто именно Турция не имеет конструктивного подхода, но это все пропаганда. Мы готовы решить все эти вопросы путем переговоров", - сказал пресс-секретарь.

В пятницу Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции - до 20% и 50% соответственно. Такое решение вызвало обвал турецкой лиры до исторического минимума. Турция в ответ на санкции США резко повысила в среду пошлины на ряд американских товаров. Согласно указу Эрдогана введены дополнительные пошлины на импортируемую продукцию из США.

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