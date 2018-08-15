США: русские готовят апокалипсис на выборах-2018

Российские хакеры вернутся на политические подмостки. В этот раз они должны изменить ход американских выборов-2018, пишет портал Raw Story.

Несмотря на то, что большая часть политической элиты США убеждена во вмешательстве русских в выборы, президент Дональд Трамп продолжает упорно отрицать этот факт. Либо он верит в отсутствие "киберугрозы", либо это это ложь на системном уровне.

Портал предлагает доказательства версии того, что Дональд Трамп врет своей стране, отрицая "очевидное". Признаки работы российских хакеров можно заметить каждый день. Во-первых, они должны поддержать выгодного Владимиру кандидата, во-вторых, дестабилизировать обстановку США. Например, недавно хакеры распространили хэштег #WalkAway, адресованный членам Демократической партии.

СМИ также подозревают влияние российских хакеров на выборы в штате Миссури, а именно - атаках на сенатора Клэр Маккаскилл, соперницу в предвыборной гонке генпрокурора штата Джоша Холи, которого поддерживает Трамп.

Также по словам федеральных органов власти, группа российских хакеров установила вредоносное ПО на сотни тысяч роутеров в США и в двух других государствах.

Директор Национальной разведки Дэн Коутс недавно заявил, что "контрольные лампы уже замигали красным, атака может повториться снова".

6 ноября 2018 года в США пройдут "промежуточные выборы" в середине первого президентского срока Дональда Трампа. Полностью переизбирается нижняя палата Конгресса США - Палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы.