В будущем президентом США станет трансгендер?

Впервые в истории США на пост губернатора выдвинута кандидатура трансгендера. По данным CNN, событие имеет место в штате Вермонт. Кристина Хэллквист представит на выборах Демократическую партию.
Как рассказывает CNN, выдвижение Хэллквист, которая примет участие в праймериз Демократической партии, чтобы стать партийным кандидатом, особенно значимо для представителей ЛГБТ, поскольку ранее трансгендеры не имели возможности претендовать на высшие государственные посты.
В интервью телеканалу Хэллквист отметила "прогрессивные взгляды Вашингтона в вопросах гражданского права", объясняя тот факт, что имеет возможность участвовать в предвыборной гонке. Однако, по ее мнению, при нынешнем президенте США Дональде Трампе начались систематические атаки на ЛГБТ-сообщество. Этот факт, убеждена Хэллквист, должен "пугать каждого". И именно эти обстоятельства стали для нее причиной выдвижения на должность губернатора.
Хэллквист считает, что участие в политике подобных ей людей — признак "здоровой демократии".
Как ранее рассказывала "Правда.Ру", в американском городе Тусон (Аризона) открыта больница, специализирующаяся только на обслуживании лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. В рекламной брошюре клиники описывается, что "она рада принять ветеранов боевых действий, являющихся представителями сексуальных меньшинств".
Источник фото: REX/Shutterstock
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