США поставят Киеву "кулеметы" НАТО

Киев и Вашингтон будут вместе производить боевой модуль для своих нужд и нужд иных государств. Об этом "союзе" стало известно от пресс-службы концерна "Укроборонпром".





В сообщении говорится, что США будет заниматься поставкой пулеметов для боевых модулей, производство будет осуществляться на территории одного из предприятий "Укроборонпрома". Планируется насытить "продуктом" не только украинский рынок, но и третьи страны.

Решение о производстве зафиксировано в меморандуме о сотрудничестве, подписанном госпредприятием, входящим в украинский концерн, и американской компанией, название которой в пресс-релизе решили не раскрывать. Также умолчали и о параметрах модуля. Известно лишь одно — его соответствие стандартам Североатлантического Альянса.

Отметим, что в "Укроборонпром" входят компании украинского оборонно-промышленного комплекса под координацией государства.

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