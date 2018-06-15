США поставят Киеву "кулеметы" НАТО

Киев и Вашингтон будут вместе производить боевой модуль для своих нужд и нужд иных государств. Об этом "союзе" стало известно от пресс-службы концерна "Укроборонпром".
В сообщении говорится, что США будет заниматься поставкой пулеметов для боевых модулей, производство будет осуществляться на территории одного из предприятий "Укроборонпрома". Планируется насытить "продуктом" не только украинский рынок, но и третьи страны.
Решение о производстве зафиксировано в меморандуме о сотрудничестве, подписанном госпредприятием, входящим в украинский концерн, и американской компанией, название которой в пресс-релизе решили не раскрывать. Также умолчали и о параметрах модуля. Известно лишь одно — его соответствие стандартам Североатлантического Альянса.
Отметим, что в "Укроборонпром" входят компании украинского оборонно-промышленного комплекса под координацией государства.
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