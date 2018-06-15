Поклонская позвала Трампа в Крым

Депутат Госдумы Наталья Поклонская выступила с заявлением, что президенту США Дональду Трампу стоит приехать в Крым и таким образом доказать свою порядочность.

Ранее в прессе появились сообщения, что Трамп высказался в присутствии лидеров G7 о принадлежности Крыма России. Он объяснил это тем, что люди на полуострове говорят на русском языке.

Со своей стороны, Наталья Поклонская пригласила президента США Дональда Трампа "в Крым, где он убедится в правильности своего заявления. Кстати, думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки, которому не чужды слова "демократия", "справедливость" и "смелость".

Поклонская отметила, что нежелание американских политиков комментировать слова главы государства, очень показательно. "Это является очевидной вещью, и делать сенсацию или притворяться сразу глухонемыми - реакция трусов", - добавила она.

Напомним, пресс-секретарь президента США Сара Сандерс отказалась комментировать информацию СМИ о том, что Дональд Трамп назвал Крым российским.

По данным издания BuzzFeed News, Сандерс пояснила, что ничего не знает о подобных высказываниях Трампа. "Знаю, что об этом сообщали, но я не буду комментировать частные дискуссии, в которых я не принимала участия", - приводят СМИ слова Сары Сандерс.