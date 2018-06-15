Президент Южной Кореи намерен выступить в парламенте России

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин выступит в российском парламенте 21 июня. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По данным пресс-службы Госдумы, "Вячеслав Володин сообщил, что 21 июня президент Республики Корея Мун Чжэ Ин выступит на пленарном заседании Государственной думы".

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин назвал большим успехом итоги саммита США и КНДР, который состоялся в Сингапуре.

"Правда.Ру" ранее сообщала, что корейские лидеры провели вторую встречу в Пханмунджоме, на которой обсудили выполнение декларации, принятой на первом саммите.

Лидеры Южной Кореи и КНДР Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын обменялись мнениями по реализации декларации, принятой в ходе первого межкорейского саммита, говорится в сообщении Ренхап.

Ранее мировые СМИ сообщили, что Южная Корея намерена возобновить диалог с КНДР после завершения военных учений с США ( которые и стали причиной разногласий между сторонами ).

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