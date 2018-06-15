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Источник Правда.Ру

Кремль объяснил повышение пенсионного возраста вопреки клятве Путина

Мир

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил предложение правительства увеличить пенсионный возраст вопреки прежним обещаниям главы государства.

Кремль объяснил повышение пенсионного возраста вопреки клятве Путина. 388180.jpeg

Журналисты вспомнили о том, что Путин обещал не повышать пенсионный возрастеще в 2005 году. "Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я - президент, такого решения принято не будет", - утверждал глава государства в ходе прямой линии в 2005 году.

"Вы говорите о 2005 годе, и здесь важно вспомнить, что все-таки это было 13 лет назад", - отреагировал на соответствующий вопрос Песков.

По его словам, которые приводит РБК, "конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры", - добавил он.

"Правда.Ру" ранее информировала о том, что о решении правительства повысить пенсионный возраст премьер-министр Дмитрий Медведев объявил накануне в ходе заседания кабмина.

Ожидается, что реформа будет реализовываться поэтапно - с начала следующего года в течение последующих 15 лет. В итоге пенсионный возраст в России должен будет увеличиться на пять лет для мужчин, до 65 лет, и на восемь лет для женщин, до 63 лет.

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Темы пенсия реформа дмитрий песков
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