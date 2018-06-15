Дождь из драгоценных камней выпал на Гавайях

На Гавайях извержение вулкана спровоцировало выброс минерала оливин. Местные жители находят эти камни на пляжах и улицах.

Как сообщает Daily Mail, снимки находок их счастливые владельцы выкладывают в соцсетях.

Одна из разновидностей оливина, называющаяся перидот, является драгоценным камнем, ее используют ювелиры для украшений, пишет издание. Стоимость перидота может доходить $450 за карат.

Сообщается, что на Гавайях подобные явления не редки, и оливин часто встречается в образцах лавы.

Извержение вулкана Килауэа началось 3 января 1983 года, с тех пор он находится под наблюдением ученых. Конус Пу-Ооо извергается каждые три-четыре недели, как правило, извержение длится не больше суток. Наибольшая активность была зафиксирована в марте 1990 года, когда лава сожгла деревню на юго-восточном побережье острова.

На данный момент ученые не могут вычислить, как долго будет длиться извержение. Они не исключают, что оно может закончится только через 30 лет. Однако многие исследователи подчеркивают тот факт, что объем вытекающей магмы за последние годы заметно уменьшился.

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