Россия ставит ультиматум США из-за "Новичка"

Представители российского посольства в Соединённых Штатах обратились с призывом к американским властям рассекретить данные о "Новичке".

Фото: flickr.com

Россияне также попросили уничтожить запасы химического оружия. "Обнародуйте данные о «Новичке»! Уничтожьте ваши запасы химического оружия!№ - говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

В январе заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что США отсрочивают ликвидацию всего своего химического арсенала.

Напомним, в Великобритании заявляли, что к отравлению нервно-паралитическим веществом класса "Новичок" работавшего на британскую разведку Скрипаля "с высокой степенью вероятности" причастна РФ.

Доказательств британская сторона не привела. Экс-глава ФСБ, член комитета Госдумы по безопасности Николай Ковалев считает, что газ "Новичок" мог храниться на территории любой бывшей республики СССР, включая Украину, поэтому не исключен "украинский след".

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что при обнаружении "российского следа" британское правительство "жестко отреагирует".

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