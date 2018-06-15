Макрон решил изменить главный язык Европы

Французский лидер Эммануэль Макрон решил вернуть своему родному языку статус официального в ЕС. Так было до вступления в союз Лондона. Сообщает о планах The Wall Street Journal.
Такая инициатива возникла, как следствие желания Великобритании покинуть ЕС, а также Макрон посчитал возможным возвратиться к ситуации, царящий в деловых кругах до 1973 года, тогда ключевым был именно язык французской нации.
По мнению главы Елисеевского дворца, английского в Брюсселе стало особенно много, когда стал обсуждаться выход из союза его носителей. Однако эта ситуация не является непоправимой.
Сейчас английский — официальный язык почти для 13% жителей ЕС, но вскоре он будет таким не более чем для одного процента. Референдум о выходе Лондона из ЕС прошел два года назад, в действие он вступит весной следующего года.
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