Двойная зрада: Украина вынуждена показывать ЧМ-2018 из-за долгов

Каналы Украины обязаны транслировать игры ЧМ из России. Киеву не хватило денег, чтобы ответить за свои слова о бойкоте. Как пояснил руководитель национальной ТРК Зураб Аласания, дело в долгах перед Европейским союзом вещателей.
Даже протесты политиков и радикалов не повлияют на ситуацию. Ведь если Киев выполнит их требования, то его ждет штраф от союза, а бонусом запрет на показ следующего ЧМ.
Еще шесть лет назад украинские вещатели купили пакет, согласно которому у них появилась возможность транслировать матчи с ЧМ-2018 и 2022.
Когда же украинские телеканалы решили бойкотировать игры в России, то у них образовался долг перед европейскими партнерами. После этого Киев быстро пошел на уступку, согласившись продавать право на трансляцию второй половины ЧМ.
Напомним, что Киев перед стартом соревнований грозил бойкотом и срывом праздника спорта. Так, из уст Аласания звучали сравнения между трансляцией ЧМ-2018 и смертью.
Читайте также:
Сборная России одержала первую победу на домашнем чемпионате мира
В Киеве сообщили о смертельной опасности трансляций ЧМ по футболу
Киев пообещал сорвать ЧМ-2018. Чем ответит Россия
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
Анатолий Шарий заявил, что Крымский полуостров – часть Украины. Журналист добавил, что он никогда не откажется от своей точки зрения.
12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд.
Репутация политиков Запада сильно пострадает, ведь их соотечественники на ЧМ-2018 своими глазами увидят, какая на самом деле Россия и какие "ужасные русские".