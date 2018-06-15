Двойная зрада: Украина вынуждена показывать ЧМ-2018 из-за долгов

Каналы Украины обязаны транслировать игры ЧМ из России. Киеву не хватило денег, чтобы ответить за свои слова о бойкоте. Как пояснил руководитель национальной ТРК Зураб Аласания, дело в долгах перед Европейским союзом вещателей.

Фото: ru.fifa.com

Даже протесты политиков и радикалов не повлияют на ситуацию. Ведь если Киев выполнит их требования, то его ждет штраф от союза, а бонусом запрет на показ следующего ЧМ.

Еще шесть лет назад украинские вещатели купили пакет, согласно которому у них появилась возможность транслировать матчи с ЧМ-2018 и 2022.

Когда же украинские телеканалы решили бойкотировать игры в России, то у них образовался долг перед европейскими партнерами. После этого Киев быстро пошел на уступку, согласившись продавать право на трансляцию второй половины ЧМ.

Напомним, что Киев перед стартом соревнований грозил бойкотом и срывом праздника спорта. Так, из уст Аласания звучали сравнения между трансляцией ЧМ-2018 и смертью.

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