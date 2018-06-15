Ученые рассчитали последствия ядерного удара Трампа по любой стране

Американские ученые пришли к выводу, что США потеряют миллионы людей даже в случае превентивного ядерного удара без ответа.

Ученые из Мичиганского технологического университета пришли к выводу, что теория о вероятной победе при ядерном ударе страны-агрессора не верна. Они пришли к выводу, что любая ядерная атака может поставить под угрозу вымирания не только жителей страны, на которую нападают, но и всё человечество.

По данным Science Alert, это произойдет из-за наступившей глобальной ядерной зимы - так называемого экологического ответного удара.

Напомним. в этом случае из-за образовавшихся после взрыва облаков сажи и дыма солнечные лучи не смогут достигать поверхности земли, что приведет к голоду даже в тех странах, которые не участвовали в конфликте.

Таким образом, если США используют 7 тыс. ядерных боеголовок, то от голода умрут около 5 млн американцев.

Стоит добавить, что в апреле эксперты из США смоделировали последствия взрыва ядерной боеголовки вблизи Белого дома. В опубликованном видео демонстрируется распространение радиации по Вашингтону с населением 730 тыс. человек и степень ее воздействия на людей.

Ранее стратегическое командование США провело боевое прогнозирование операции Bear Spear ("Рогатка на медведя"). Хотя Россия напрямую и не называлась, но стало понятно: целью учений было "моделирование быстрого ядерного удара по России". В результате США не смогли нанести обезоруживающий, внезапный и безответный удар - поэтому Америка (как и Россия) оказались стерты с лица Земли.

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