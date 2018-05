Сенат США хочет задерживать оппозицию на неопределенный срок

Рассматриваемый в настоящее время Сенатом США законопроект может позволить Дональду Трампу сажать в тюрьму американских граждан без предъявления обвинения, если они выступают против военной политики США. Проект пытаются провести под предлогом осуществления президентских полномочий на использование военной силы.

Законопроект, который существенно увеличит полномочия президента в этой области, является расширенной версией Разрешения на применение военной силы S. J. Res.59 (Authorization for Use of Military Force, AUMF) от 2001 года. Между документами есть cущественная разница. AUMF ранней редакции был принят Конгрессом США при Джордже Буше после атак 11 сентября и дозволял президенту использовать "всю необходимую и надлежащую силу" только против отдельных лиц и групп, ответственных за нападения 11 сентября.

Как пишет consortiumnews.com, с тех пор на это разрешение опирались три президента, чтобы оправдать по крайней мере 37 военных операций в 14 странах, многие из которых никак связаны с 11 сентября не были.

Но AUMF 2018 года, если он будет принят, позволит президенту вести войну в любой географической точке, какую он бы не выбрал. S. J. Res. 59 дает право главе государства "использовать всю необходимую и соответствующую силу" против Ирака, Афганистана, Сирии, Йемена, Ливии и Сомали, Аль-Каиды, ИГИЛ (также известной как Даиш), талибов и их приспешников в любой точке мира, без ограничений. Однако в законопроекте не содержится определения понятия "совоюющая сторона". Получается, что президент может счесть любого гражданина США, который пишет, говорит или выступает на демонстрации против военных действий США, "совоюющей стороной" и запереть его или ее на неопределенный срок без предъявления обвинения. Приспешниками же становятся любая организация, лицо или сила, которых президент определяет как вступивших в борьбу вместе с Аль-Каидой, Талибаном или ИГИЛ, и которые являются одной из воюющих сторон в боевых действиях против Соединенных Штатов или их партнеров по коалиции.

В соответствии с новым AUMF президент может сказать Конгрессу, что хочет использовать силу против стран, не перечисленных в документе первой редакции, расширив их число до бесконечности, а также — против тех, кого сочтет их преспешниками, категория — тоже в проекте никак не конкретизированная и необозначенная. Такой расклад принудил бы как минимум две трети Конгресса сказать "нет", что практически невозможно сделать в нынешней политической обстановке.

Стоит напомнить, что Международный пакт о гражданских и политических правах — договор, который Соединенные Штаты ратифицировали, сделав его частью законодательства США в соответствии с Положением о верховенстве Конституции, — запрещает произвольное задержание без предъявления обвинения.

По иронии судьбы, однако, принятие этого нового законопроекта (2018 AUMF) может как закрепить неограниченные полномочия президента вести войну, так и предоставить президенту основание для бессрочного содержания граждан США под стражей в отсутствии уголовного дела.

"Если этот законопроект все же будет принят, это поставит под угрозу наше право высказываться и оспаривать любые военные авантюры, которые президент решит предпринять", — убеждена профессор Школы права Томаса Джефферсона и бывший президент Национальной Гильдии юристов Марджори Кон.

Читайте также:

Президент Трамп снова ударил по Сирии в "Твиттере"

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook