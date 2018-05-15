Трамп начинает масштабные поиски "крота" в Белом доме

СМИ преувеличивают объем утечки информации из Белого дома, убежден президент США Дональд Трамп. По его мнению, цель — представить администрацию в дурном свете. Об этом американский лидер написал на своей странице в Twitter.

"Так называемые утечки из Белого дома являются огромным преувеличением, которые выставляются на показ поддельными СМИ, создающими фальшивые новости, чтобы заставить нас выглядеть как можно хуже. Источники утечек являются предателями и трусами, и мы выясним, кто они!" — говорится в сообщении.

Ранее старший советник президента США Келлиэнн Конуэй в интервью телеканалу Fox News говорила, что в ближайшее время аппарат Белого дома ждут перестановки для борьбы с утечками в СМИ закрытой информации о деятельности администрации.

По словам спикера, в настоящий момент "имеют место всевозможные виды утечек" конфиденциальной информации в прессу, совершаемые недобросовестными сотрудниками Белого дома. "Некоторые утечки осуществляются для того, чтобы навредить коллегам", другие — так как их источники "не согласны с политикой, которая проводится" президентом США, сказала Конуэй.

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