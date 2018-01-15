Сорос рассказал, почему его так не любят в России

Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос заявил, что его фонды стали "громоотводом для националистически, а временами и авторитарно настроенных людей".

Фото: Flickr.com

По его словам, в этом заключается проявление сдвига политических реалий, особенно в Центральной и Восточной Европе. Сорос в интервью Financial Times отметил, что наблюдает "дежавю с одной большой разницей - доминирующей идеологией в мире теперь является национализм. Именно ЕС как структура находится сейчас на грани развала. А Россия теперь - это возрождающаяся держава, базирующаяся на национализме".

По этому поводу историк Энн Аппельбаум добавила, что Сорос стал удобным врагом для таких лидеров, как венгерский премьер Виктор Орбан. "Они не хотят открыто выступать против Америки или ЕС, поэтому они позиционируют Сороса как человека-угрозу, олицетворяющего собой те элементы Запада, которые им не нравятся", пояснила эксперт.

Сегодня Сорос удваивает усилия в рамках своего проекта, нацеленного на то, чтобы способствовать росту числа демократических стран, где правительства поощряют плюрализм и прозрачность.

В настоящее время фонд Сороса действует в 140 странах мира и расходует средства не только на программы здравоохранения и образования, но также на поддержку групп, которые бросают вызов правительствам своих стран.

По словам самого Сороса, большинство нападок на него организованы Россией и носят личный характер. «Я не нравлюсь Путину», - заявил он. Причиной этого Сорос назвал свою поддержку Михаила Саакашвили в Грузии.

К тому же те, получал от него гранты, участвовали в революции на Майдане в 2014 году, хотя он настаивает на том, что не играл никакой прямой роли в случившемся. Соррос отрицает свое участие в революции, но утверждает, что "мы были сторонниками тех, кто боролся, и это было как раз во время "майдана".

"Правда.Ру" ранее писала о том, что щедрые потоки шли из США в Европу, подпитывая гигантский механизм пропаганды ради поддержи "гегемонии либеральных ценностей". Как следует из документов, немало постарался Сорос и для очернения России.

Но начнем с Украины. Не секрет, что Сорос был одним из спонсоров "украинской революции". Документы, в частности, свидетельствуют о том, насколько глубоко и насколько активно Джордж Сорос лично принимал участие в руководстве событиями на Украине в связи с путчем на Майдане. Сорос спонсировал целый ряд НПО, активных во время Майдана, и он сам, и руководители его НПО участвовали в подробных и масштабных встречах практически со всеми лидерами майдановского переворота, а также с послом США Джефри Пайеттом, который также играл за кулисами происходившего центральную роль.

Украинский филиал "Открытого общества", International Renaissance Foundation (IRF), возглавил борьбу за создание того, что они называли "Новой Украиной".Из документа под названием "Завтрак с послом США Джеффри Пайеттом" ("Breakfast with US Ambassador Geoffrey Pyatt"), становится ясно, что Сорос и Пайетт обсуждали, как пропагандистская кампания против России должна быть выстроена с украинской стороны. Во встрече принимали участие руководители IRF и директор Агентства США по международному развитию (USAID), которые также сыграли ключевую роль в перевороте.

Играл свою роль Фон Сороса и в создании информационной поддержки Майдана. К примеру. как выясняется, Фонд "Открытое общество" оплатил греческим греческим средствам массовой информации и "лидерам общественного мнения" активную поддержку с их стороны государственного переворота на Украине и, соответственно, потоков негатива в сторону России, пишет сайт pronews. gr со ссылкой на документы DCLeaks. com, который является аналогом WikiLeaks. Именно здесь было выложено огромное количество документов внутреннего содержания из Фонда Сороса.