Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

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По данным Airlive.net, в 14.15 мск пара Ту-160 ВКС России находилась над Северным морем. Представитель Королевских ВВС Великобритании пояснил, что "утром дежурное звено истребителей Typhoon было поднято на перехват с базы Лоссимут".

При этом был поднят в воздух британский самолет-заправщик, обеспечивающий дозаправку истребителей в полете. Кроме того, ВВС Бельгии подтвердили, что в воздух также подняты два бельгийских истребителя постоянной готовности F-16 и французский самолет-заправщик C-135FR Stratotanker.

Напомним, Ту-160 регулярно летают над Северным морем, и британские самолеты периодически поднимаются на их перехват и сопровождение.

Со своей стороны, в минобороны России пояснили, что Ту-160 выполняли полет в строгом соответствии с международными правилами над нейтральными водами. Как отметил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков "сопровождение российских самолетов и кораблей ВМФ России почему-то всегда считается исключительным событием и главной новостью дня".

Ранее американская аналитическая корпорация "Stratfor" (называемая "теневым ЦРУ"), уже провела анализ недавних инцидентов с участием российских ВКС и авиации НАТО.

Аналитики сделали поразительный (для Запада) вывод - Россия не агрессор, а лишь защищает жизненно важные территории. И подобные перехваты она проводит только при необходимости - для демонстрации контроля за ситуацией.

"В Пентагоне либо трусы, по народному говоря ссыкуны, либо провокаторы. Я не стал бы недооценивать наших "партнеров" и выбираю второй вариант",- рассказывали боевые летчики в интервью Politonline.ru.

"При пересечении госграницы самолетами-разведчиками НАТО, российские ВКС имеют полное право, подкрепленное международным законодательством, принудить к посадке данные самолеты. А в случае злостного неисполнения ими требований о срочной посадке, продвижения далее к военным или секретным гражданским объектам на территории Росиси - уничтожить нарушителей государственной границы",- сообщили Politonline.ru источники в ВКС России.

Стоит добавить, что "Россия выполняет свои полеты в соответствии с международным правом. Российские летчики придерживаются всех международных стандартов, которые действуют для любых самолётов, которые находятся над нейтральными территориями. Они летают в профессиональной манере, и мы тоже, поскольку следим за ними очень близко",- заявил глава Северного командования ВС США адмирал Уильям Гортни.