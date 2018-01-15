В Германии рассказали о самом опасном оружии России

Немецкая пресса пришла к выводу, что ракетный корабельный комплекс "Циркон" представляет реальную угрозу кораблям разных стран.

mil.ru

Как пишет Stern, главным оружием российского флота станет гиперзвуковая крылатая ракета "Циркон" 3М22, способная достигать скорости, в шесть раз превышающей скорость звука, и имеющая дальность около 600 километров.

Эксперты также вспомнили о модернизации российских линейных крейсеров "Адмирал Нахимов" и "Петр Великий", которые планируется оснастить современными зенитными системами С-500 и крылатыми ракетами "Калибр".

При этом отмечается, что "Циркон" позвонит российскому флоту уничтожать практически любые зарубежные корабли, в частности представляет особую опасность для американских авианосцев.

"Циркон" разрабатывает НПО "Машиностроение" в Реутове. Работа ведется с 2011 года. Скорость ракеты будет достигать 7,4 тысячи километров в час. За две с половиной минуты она будет преодолевать 250 километров. Летящие на такой скорости ракеты сейчас не может перехватить ни одна система в мире.

К примеру, британские средства противоракетной обороны могут сбивать снаряды со скоростью до 3,7 тысячи километров в час. Поэтому против нового российского оружия они будут бесполезны.

Как ранее сообщала "Правда.Ру", гиперзвуковое оружие к 2020 году должно поступить на вооружение российской армии. Технологии разработки гиперзвуковых носителей как ядерного, так и обычного оружия есть не только у России, но и у США и Китая. Еще 9 января 2015 года Китай испытал гиперзвуковой планер WU-14, запускаемый в космос при помощи межконтинентальной баллистической ракеты.