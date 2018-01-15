Западные СМИ рассказали о праве России на Крым

Американские эксперты вспомнили о том, что Крым стал российским еще в 1783 году, поэтому Россия имеет все исторические основания для своих действий.

архив Pravda.ru

Как заявил преподаватель Военно-морского колледжа США в Ньюпорте Лайл Голдстайн журналу National Interest, русские не раз защищали полуостров в кровопролитных сражениях - против Британии, Франции, Османской империи и нацистской Германии.

По его словам, Великобритания и Франция ввязались в Крымскую войну (1853 -1856 годов) ради достижения той же цели, которую уже несколько десятилетий ставит перед собой НАТО. Этой целью является сдерживание предполагаемой «российской агрессии», хотя уже понятно, что основную угрозу безопасности Европы сейчас представляют главным образом миграционный кризис и терроризм, а не Россия.

Голдстайн напомнил, что Москва контролировала полуостров в течение долгого времени и едва ли откажется от него, поэтому нет смысла питать бесплодных надежд.

16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о статусе автономии, более 96% участников которого высказались за вхождение региона в состав России. До сих пор западные социологи проводят опросы среди местных жителей, чтобы выяснить истинное отношение к присоединению.

Регулярно выясняется, что крымчане довольны жизнью и отделением от Украины.Аналитикам пришлось признать, что наибольшим авторитетом у жителей Крыма пользуются президент Владимир Путин и российская армия. Такие результаты получили специалисты независимого Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS).

По данным центра, 80% респондентов видят себя гражданами РФ, 3% назвались украинскими гражданами. Около 13% заявили, что хотят быть только крымчанами. Две трети респондентов довольны экономическим положением полуострова и доверяют президенту РФ и российским военным.

Эксперты ZOiS отмечают, что население Крыма находится в состоянии трансформации «гражданской идентичности», «наибольшим изменением стало резкое снижение количества самоидентификации этнических украинцев».В отчете говорится, что 68% опрошенных идентифицируют себя как этнических русских, менее 8% - как этнических украинцев, 12% - как крымских татар.

Ранее крымчане также положительно ответили на вопрос "Довольны ли вы жить в составе России". Результаты в 82% довольных воссоединением с Россией озвучило украинское GFK и даже американские специалисты из Forbes.

А последний опрос ВЦИОМ по этому поводу показал, что "74% жителей республики считают завершенным процесс интеграции Крыма в состав Российской Федерации. По их мнению, этот процесс в целом прошел успешно, даже несмотря на то, что ряд проблем еще ждут своего решения".