Проняло? Европа может объявить 9 мая государственным праздником

Европарламент предложил признать 9 мая государственным праздником и соответственно выходным днем в ЕС.

Такое предложение в настоящее время обсуждается европейскими правозащитниками. Резолюция по гражданским правам ЕП была принята большинством евродепутатов (430 проголосовали за принятие документа) 12 декабря 2017 года.

Документ предлагает сделать "9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье". Авторы документа уже направили его Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран - членов объединения.

Европарламентарий Томаш Здэховски пояснил, что "резолюция носит рекомендательный характер и стала неким компромиссом годовой работы отдельных комитетов ЕП. Теперь странам предстоит решить - следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днем. Этот день является не только Днем Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днем Победы".

Лидер латвийского "Объединения против нацизма" Янис Кузинс заявил по этому поводу, что "для многих европейцев 9 мая остается прежде всего днем почитания памяти советских солдат. В странах Прибалтики проходят массовые мероприятия. Это касается не только стран, где проживает многочисленная российская диаспора, но и других государств - членов ЕС. Поэтому сделать 9 мая выходным днем - абсолютно правильный шаг".

Сегодня в ЕС День Победы отмечается 8 мая - то есть на день раньше, чем в России. Соседняя Украина в этом году последний раз отметила День Победы как официальный праздник. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович сообщил, что законопроект ждали в ВР после 1 марта 2017 года, что позволило бы уже в 2017 году лишить День Победы статуса выходного дня. Но оперативно осуществить реформу не удалось.

По его словам, "в этом году 9 мая считается Днем Победы и еще останется выходным, поскольку законопроект технически не успеют принять. Другое дело, что на данный момент шансы провалить этот закон минимальны. В раде у сторонников законопроекта - подавляющее большинство. Сейчас легко проходят все законы, направленные на разрыв исторических связей, в том числе с Россией. Власти действуют по формуле: новая история - новые подходы".