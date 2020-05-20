Госдеп США: Ущерб от действий Китая по COVID-19 составил $9 трлн

В США подсчитали, что мировой ущерб от действий Китая по COVID-19 составил $9 трлн.

"Вклад Китая в борьбу с пандемией ничтожен по сравнению с ценой, которую он заставил заплатить весь мир", — заявил госсекретать США Майк Помпео.

Он также сообщил, что жертвами коронавируса в США стали более 90 тысяч человек. 36 млн американцев остались без работы.

Напомним, что ранее власти США заявили о том, что Китай не справился с коронавирусной инфекцией внутри страны и скрыл информацию об угрозе от других стран.

Коронавирус в США

Коронавирус убивал жителей США еще за несколько недель до того, как правительство, чиновники от здравоохранения и врачи поняли, что он добрался до страны. Об этом в конце апреля заявили представители департаментов здравоохранения округа Санта-Клара в Северной Калифорнии. Они сообщили, что как минимум два американца умерли от коронавируса в Калифорнии в начале февраля.