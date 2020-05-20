Аналитик: ВВП Белоруссии падает без российской нефти

Внутренний валовой продукт Белоруссии снизился в 2020 году до 1,3%. Данные говорят о том, что рецессия в экономике страны усугубляется.

С чем связано падение, "Правде.Ру" пояснил руководитель аналитического Центра ЕсооМ (Белоруссия) Сергей Мусиенко.

"Во-первых, причина в отсутствии поставки нефти в Беларусь из Российской Федерации. Это самый существенный момент. А падение на 1% настолько несущественно, что в сегодняшних условиях говорить даже неприлично. Мы должны сделать выводы и Российская Федерация, и весь мир, потому что, столкнувшись с такими проблемами — технологической, медицинской, политологической, информационной и множественными, — надо выводы делать серьезно", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что войти в карантин не сложно, а вот пройти его и выйти, восстановив экономику, — совсем другое дело.