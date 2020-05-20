Внутренний валовой продукт Белоруссии снизился в 2020 году до 1,3%. Данные говорят о том, что рецессия в экономике страны усугубляется.
С чем связано падение, "Правде.Ру" пояснил руководитель аналитического Центра ЕсооМ (Белоруссия) Сергей Мусиенко.
"Во-первых, причина в отсутствии поставки нефти в Беларусь из Российской Федерации. Это самый существенный момент. А падение на 1% настолько несущественно, что в сегодняшних условиях говорить даже неприлично. Мы должны сделать выводы и Российская Федерация, и весь мир, потому что, столкнувшись с такими проблемами — технологической, медицинской, политологической, информационной и множественными, — надо выводы делать серьезно", — считает эксперт.
Он подчеркнул, что войти в карантин не сложно, а вот пройти его и выйти, восстановив экономику, — совсем другое дело.
"У нас нет карантина. Спускаешься в метро — в вагоне 5-6 человек в маске. У нас маски носят те, кто подвержены информационной атаке или чувствуют себя не очень. Здесь жизни людей, чтобы не попасть в большую беду, — вот это волнует. А 1,5% (падения ВВП — Прим. ред.) — это так несущественно", — заключил эксперт.
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