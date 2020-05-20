Карантин, установленный на Украине до 22 мая, не закончится. Его продлили на месяц.Таким образом, большая часть введенных из-за коронавируса ограничений, сохранится до 22 июня.
"Предлагается установить с 22 мая 2020 года по 22 июня 2020 года на территории Украины карантин с учетом эпидемиологической ситуации в регионах. Это так называемый адаптивный карантин. Мы вводим определенные признаки эпидемиологической ситуации в регионах. А именно: инцидентность, это среднее число коронавируса за последние семь дней на 100 тысяч населения, она должна составлять менее 12 лиц на 100 тысяч населения, загруженность коек в больницах должна составлять менее 50%", — заявил на заседании украинского правительства министр здравоохранения Максим Степанов.
Он предложил с 22 мая начать второй этап снятия ограничений. Каждый новый этап будет стартовать раз в 10 дней.
Также власти согласовали открытие 66 пограничных пунктов. Речь идет о тех, что граничат с Евросоюзом и Молдавией. Границы с Белоруссией и Россией открывать пока не планируют. Таким образом, жители Украины смогут отправиться в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдавию, когда те откроют въезд для иностранцев.
Ранее "Правда.Ру" писала, что оппозиционная фракция "Голос" в Верховной раде требует отставки Максима Степанова.
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