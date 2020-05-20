Кучма передаст свои полномочия по Донбассу Резникову

Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника не остались без внимания на Украине. Самопровозглашенная республика намерена "отодвинуть линию соприкосновения".

По этому поводу Леонид Кучма, являющийся представителем Киева в контактной группе по Донбассу, созывает срочное заседание. Также он намерен передать свои полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, который лишь недавно вошел в состав группы.

"Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня (20 мая — Прим. ред.) из-за заявления господина Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции.

Передав дела Резникову, Кучма останется в составе контактной группы и продолжит возглавлять киевскую делегацию на переговорах.

Пасечник предупредил украинцев о готовности к активным действиям, так как силовики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру ЛНР. Народная милиция республики приведена в полную боевую готовность.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что СБУ завела уголовное дело в отношении Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Их подозревают в государственной измене. По версии СБУ, ведущей расследование, преступление ими было совершено при формировании "консультативного совета" с представителями ДНР, ЛНР и Россией в статусе советника в рамках контактной группы по Донбассу в Минске.