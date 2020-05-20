Заявление главы Луганской Народной Республики Леонида Пасечника не остались без внимания на Украине. Самопровозглашенная республика намерена "отодвинуть линию соприкосновения".
По этому поводу Леонид Кучма, являющийся представителем Киева в контактной группе по Донбассу, созывает срочное заседание. Также он намерен передать свои полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, который лишь недавно вошел в состав группы.
"Чтобы понимать, что делает сейчас Леонид Данилович Кучма, сегодня (20 мая — Прим. ред.) из-за заявления господина Пасечника он написал письмо и созывает срочное заседание минской контактной группы", — заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе большой пресс-конференции.
Передав дела Резникову, Кучма останется в составе контактной группы и продолжит возглавлять киевскую делегацию на переговорах.
Пасечник предупредил украинцев о готовности к активным действиям, так как силовики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру ЛНР. Народная милиция республики приведена в полную боевую готовность.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что СБУ завела уголовное дело в отношении Леонида Кучмы и Андрея Ермака. Их подозревают в государственной измене. По версии СБУ, ведущей расследование, преступление ими было совершено при формировании "консультативного совета" с представителями ДНР, ЛНР и Россией в статусе советника в рамках контактной группы по Донбассу в Минске.
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