Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, где вопреки решению правительства ослабили карантин, с самого начала ограничительного режима вел себя некорректно, и назвал его "бандитом".
С 1 мая власти Черкасс, несмотря на общепринятый карантин по всей стране, разрешили работать магазинам, рынкам, салонам красоты и летним ресторанам. Полицией было возбуждено уголовное дело против местных властей.
"Я просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали. Это народ, это право народа. Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно с самого начала карантина", — заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.
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