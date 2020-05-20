Президент Украины назвал мэра города Черкассы "бандитом"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, где вопреки решению правительства ослабили карантин, с самого начала ограничительного режима вел себя некорректно, и назвал его "бандитом".

С 1 мая власти Черкасс, несмотря на общепринятый карантин по всей стране, разрешили работать магазинам, рынкам, салонам красоты и летним ресторанам. Полицией было возбуждено уголовное дело против местных властей.