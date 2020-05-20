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Президент Украины назвал мэра города Черкассы "бандитом"

Мир » Бывший СССР » Украина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что мэр города Черкассы Анатолий Бондаренко, где вопреки решению правительства ослабили карантин, с самого начала ограничительного режима вел себя некорректно, и назвал его "бандитом".

С 1 мая власти Черкасс, несмотря на общепринятый карантин по всей стране, разрешили работать магазинам, рынкам, салонам красоты и летним ресторанам. Полицией было возбуждено уголовное дело против местных властей.

"Я просто не могу говорить о мэре Черкасс. Я не знаю даже, как говорить, когда городской глава имеет 19 уголовных дел. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду. Его выбрали. Это народ, это право народа. Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите. Я думаю, что он вел себя некорректно с самого начала карантина", — заявил Зеленский в среду на пресс-конференции.

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Темы украина карантин черкассы владимир зеленский анатолий бондаренко
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