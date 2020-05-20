37-летнего гражданина Малайзии, который, по словам властей, был причастен к контрабанде 28,5 г героина в 2011 году, приговорили к смертельной казни через повешение. Приговор был озвучен с помощью видеосвязи.
Известно, что Сингапур славится самыми жесткими законами против хранения и распространения наркотиков.
Представитель Верховного суда Сингапура подтвердил информацию о том, что это был первый смертельный приговор, оглашенный по видеосвязи.
"Для безопасности всех участников процесса слушание дела проводилось по видеосвязи", — отметил представитель, сославшись на ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса.
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