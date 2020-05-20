В Малайзии с помощью видеосвязи вынесли первый смертельный приговор

37-летнего гражданина Малайзии, который, по словам властей, был причастен к контрабанде 28,5 г героина в 2011 году, приговорили к смертельной казни через повешение. Приговор был озвучен с помощью видеосвязи.

Известно, что Сингапур славится самыми жесткими законами против хранения и распространения наркотиков.

Представитель Верховного суда Сингапура подтвердил информацию о том, что это был первый смертельный приговор, оглашенный по видеосвязи.