Владимир Зеленский ждет окончания войны на Донбассе и согласен на любой формат переговоров. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, которая прошла 20 мая.
По словам украинского президента, сейчас важен не формат, а результат.
"Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", — заявил президент Украины.
Он также отметил, что диалог с Россией вообще и с Владимиром Путиным в частности неизбежен. Однако в последнее время никаких контактов не было.
Ранее "Правда.Ру" писала мнение политолога, который уверен, что Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России осенью 2020 года. По мнению московского политолога Владимира Карасёва, это произойдет, когда большинство местных жителей получит российские паспорта.
При этом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уверен, что украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над ЛНР и ДНР. И даже экономический кризис и пандемия коронавируса им в этом не помешают.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.