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Источник Правда.Ру

Зеленский ждет окончания войны на Донбассе

Мир » Бывший СССР » Украина

Владимир Зеленский ждет окончания войны на Донбассе и согласен на любой формат переговоров. Об этом он заявил на большой пресс-конференции, которая прошла 20 мая.

По словам украинского президента, сейчас важен не формат, а результат.

"Я готов к любому формату, который может приблизить нас к концу войны и возвращению наших территорий и людей, к любому формату. Мне все равно, нам нужен результат", — заявил президент Украины.

Он также отметил, что диалог с Россией вообще и с Владимиром Путиным в частности неизбежен. Однако в последнее время никаких контактов не было.

Ранее "Правда.Ру" писала мнение политолога, который уверен, что Донецкая и Луганская народные республики войдут в состав России осенью 2020 года. По мнению московского политолога Владимира Карасёва, это произойдет, когда большинство местных жителей получит российские паспорта.

При этом экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков уверен, что украинские власти не оставят попыток вернуть контроль над ЛНР и ДНР. И даже экономический кризис и пандемия коронавируса им в этом не помешают.

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Темы донбасс переговоры пресс-конференция владимир зеленский
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