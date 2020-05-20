Флаг Турции сожгли в Греции

Турецкий флаг был демонстративно сожжен в Греции. ЧП произошло в Афинах. Накануне в стране отмечали годовщину геноцида понтийских греков. В ходе мероприятия на площади Синтагма неизвестные сожгли флаг Турецкой республики.

"Греция самым категорическим образом осуждает любые действия по оскорблению национального символа любой страны и в данном случае Турции. Подобные действия противоречат культуре и традициям греческого народа", — заявили в Министерстве иностранных дел Греции.

Днем ранее в Афинах и Салониках анархисты устроили массовые беспорядки. Преступники забросали полицейских бутылками с зажигательной смесью, полиция ответила слезоточивым газом.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Греция и Кипр намерены принять первых туристов уже в июле. Это необходимо для спасения туристической отрасли в странах. В прошлом году Грецию посетило 34 миллиона туристов. В этом году рассчитывают принять хотя бы 10 миллионов.